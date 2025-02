Ciannamea, a primavera i nuovi show da Carlo Conti a Marcuzzi

Il ritorno di The Voice Senior con Antonella Clerici, ma anche tante novità, come Ne vedremo delle belle con Carlo Conti, Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi su Rai1, Audition con Gigi e Ross e Elisabetta Gregoraci e Festivallo con Nino Frassica su Rai2, Piero Chiambretti in access prime time su Rai3 con Finché la barca va: sono gli show di punta della primavera Rai, dopo un Festival di Sanremo che va in archivio "con risultati straordinari, al di là di ogni attesa", sorride Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento di Prime Time. "È stato un festival ecumenico nel senso più pieno della parola", sintetizza Ciannamea in una conversazione con l'ANSA.

Sul futuro pesa la sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l'affidamento diretto alla Rai dell'organizzazione del festival, chiedendo che venga messo a gara: l'azienda ha presentato ricorso e richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato ("speriamo di essere auditi il prima possibile"), ma intanto si prepara a presentare nei prossimi giorni "una proposta autonoma di accordo al Comune di Sanremo, un po' sulla falsariga della convenzione, con un dovuto upgrade, una ridefinizione dei parametri economici" che attualmente prevedono un accordo da 5 milioni l'anno. "Se poi sarà bandita la gara, parteciperemo con tutta la nostra forza", ribadisce.

Per il 2026 si riparte da Conti "direttore artistico e conduttore: solo un folle potrebbe pensare diversamente".

Parallelamente si farà una riflessione sui meccanismi di voto e soprattutto si cercherà "una nuova formula, in accordo con Rai Pubblicità". In ballo ci sono anche le date del festival numero 76, per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 marzo. Intanto i protagonisti del festival si preparano a tornare su Rai1: il venerdì dal 21 febbraio riecco Clerici con The Voice Senior, il sabato due speciali dell'Eredità con Marco Liorni e poi Conti dal 22 marzo con Ne vedremo delle belle: "Al centro showgirl protagoniste qualche anno fa, pronte a sfidarsi tra ballo, canto e recitazione" dice Ciannamea, ben consapevole della difficoltà di scontrarsi con Amici di Maria De Filippi su Canale 5, "ma noi mandiamo in campo Carlo, uno dei nostri cavalli di razza". E poi, annuncia, "ci piacerebbe portare su Rai1 la puntata finale di Stasera tutto è possibile" con Stefano De Martino.

Su Rai2 il 24 marzo debutta Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi: "Ispirato al format francese di Tf1 Action ou verité - spiega il direttore Intrattenimento Prime Time - punta a mostrare il lato più inaspettato delle celebrity, in un mix tra talk show, giochi, interviste e ironia". A seguire sempre il lunedì, dal 28 aprile, Audition, con Gigi e Ross e Gregoraci: "È il primo no talent italiano: i conduttori saranno anche i giudici che provineranno i candidati, comici, musicisti, maghi, in una sorta di commedia dell'arte". In seconda serata, dopo il ritorno di Stasera c'è Cattelan, la stagione chiuderà con "Festivallo con Nino Frassica, che farà il verso, a modo suo, alle canzoni di Sanremo, con uno stile che possiamo definire arboriano". Su Rai3 dal 10 marzo arriva "Finché la barca va, il nuovo access con Chiambretti girato, quasi in diretta differita, su un barcone sul Tevere: Piero imbarcherà ogni sera un ospite per una sorta di faccia a faccia, tra stretta attualità e divertimento, mettendo in gioco tutta la sua originalità", conclude Ciannamea.



