Casinò Sanremo incassa 1,6 milioni nella settimana del Festival

La settimana appena trascorsa del Festival dei Sanremo sarà ricordata come quella dei record in molti settori, come ad esempio il Casinò di Sanremo che ha incassato circa 1,62 milioni di euro , pari al 21,3 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Bisogna tornare indietro di cinque anni per registrare un risultato altrettanto premiante per la casa da gioco. Sono stati, infatti, 11.397 i visitatori delle sale. Numeri che confermano il successo della settimana dedicata alla canzone italiana. La Casa da gioco, infatti, ha ospitato a teatro il format 'Guardami Oltre' - afferma il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo - in collaborazione con Rai per il Sociale, che ha visto la partecipazione di scrittori e associazioni di sostegno e di impegno alle persone fragili provenienti da tutta Italia. E' stato anche possibile visitare l'esposizione 'La Casa da Gioco si mette in mostra' dedicata ai 120 anni di attività del Casinò, con la sezione dedicata a 'Quando il Festival si svolgeva nel Salone delle feste'".



