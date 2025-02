Bwh Hotels Italia chiude il 2024 con 377 milioni di ricavi

Bwh Hotels Italia & Malta ha chiuso il 2024 con ricavi a 377 milioni e apre l'anno con un incremento del 10% delle prenotazioni primaverili ed estive. Il tasso di occupazione medio degli hotel è stato pari al 74%, mentre il prezzo medio per camera è cresciuto del 3,8% nelle 170 strutture del gruppo.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti in modo diffuso da tutti gli alberghi del gruppo e dai nostri canali di vendita", commenta l'amministratore delegato Sara Digiesi. La manager sottolinea poi che "l'impegno profuso per garantire esperienze eccellenti in tutti i segmenti serviti dai nostri brand ha portato una crescita concreta delle performance economiche e della 'customer satisfaction', nelle oltre 100 destinazioni che copriamo".

Il 2024 è stato l'anno dell'ingresso di Malta tra le destinazioni di Bwh con l'apertura di un nuovo hotel, che dispone di 160 camere di ultima generazione, segnando quello che il gruppo definisce come un "passo importante oltre i confini italiani".

Tra il 2024 e il 2025 risultano attivi 42 progetti di ristrutturazione e restyling in diversi hotel. Gli investimenti hanno riguardato anche la tecnologia, con oltre 61 aggiornamenti del sistema Pms e il miglioramento della 'digital customer journey". Il gruppo ha poi realizzato 12 nuove attivazioni in altrettante località e annuncia 6 affiliazioni di prossima apertura. Tra le nuove destinazioni del 2024 figurano Matera, Torri del Benaco (Verona) sul Lago di Garda, Lerici (La Spezia), Modica (Ragusa) e Porto Palo (Agrigento), per un totale di 769 camere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA