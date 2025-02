Universo Neffa, l'artista torna dal vivo con musica inedita

Dopo l'annuncio di Universo Neffa, la sua unica data all'Unipol Forum di Milano il 5 novembre (prodotta da Vivo Concerti), l'artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram un misterioso skit, Littlefunkyintro, un assaggio delle sorprese che ha in serbo per il suo pubblico. Il teaser lascia intendere che il 5 novembre, oltre a ripercorrere la sua carriera, presenterà musica inedita, portando sul palco nuovi brani che promettono di arricchire ulteriormente il suo repertorio.

L'annuncio di Universo Neffa, che ha suscitato subito l'entusiasmo dei suoi fan, è arrivato venerdì 14 febbraio, quando, durante la serata delle cover al Festival di Sanremo, Neffa ha accompagnato Shablo, Guè, Joshua e Tormento in un medley che ha rivisitato Amor de mi vida dei Sottotono e la sua iconica Aspettando il sole, un omaggio alla storia del rap italiano e un richiamo al suo leggendario repertorio.

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi, lunedì 17 febbraio, su www.vivoconcerti.com; nei punti vendita autorizzati biglietti in vendita a partire dalle 11:00 di sabato 22 febbraio.



