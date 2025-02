Seafuture punta sull'innovazione, bando per le startup

Seafuture, la fiera della Blue economy in programma dal 29 settembre al 2 ottobre all'Arsenale militare marittimo della Spezia, punta sulle startup innovative.

Anche quest'anno, infatti, ha aperto il bando, in scadenza il 31 marzo, per le startup innovative interessate a partecipare.

E fra quelle selezionate ne saranno scelte due che potranno farlo a titolo gratuito, mentre per le altre è previsto un costo fisso agevolato di mille euro. Le start up che intendono presentare domanda dovranno essere attive nelle tecnologie marine e marittime/automazione, difesa, cyber & Security, underwater, logistica, sostenibilità ambientale, analisi e monitoraggio dati, manutenzione predittiva, comunicazione e connettività e intelligenza artificiale.

"La Blue Economy è uno dei principali driver di sviluppo del nostro Paese, capace di mobilitare straordinarie conoscenze e capacità tecniche, imprenditoriali e scientifiche e di creare innovazione e nuovo valore aggiunto grazie alla ricerca ed alle nuove tecnologie legate alla difesa, alla transizione ecologica e digitale - spiegano gli organizzatori -. Utilizzare questa iniziativa come leva di innovazione e conoscenza è la sfida che vogliamo realizzare: un impulso per generare idee, prodotti, servizi e creare un importante supporto per lo sviluppo delle start up".



