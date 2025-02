Processo Grillo Jr, parte civile presenta nuove memorie

Si è chiusa con il deposito di nuove memorie degli avvocati di parte civile, l'udienza di oggi del processo per presunta violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo norvegese di cui sono accusati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

Si torna in aula il 24 marzo prossimo per un'udienza tecnica, poi verranno fissate le date per le conclusioni del pubblico ministero e della parte civile e le discussioni degli avvocati difensori degli imputati. Il processo, dunque, si avvia alla fase conclusiva. L'ultimo teste chiave della difesa, infatti, avrebbe dovuto deporre questa mattina, ma per la terza volta non si è presentato e il tribunale ha deciso di revocarlo ritenendo il suo racconto, a questo punto del dibattimento, superfluo.

La difesa non si aspettava il supplemento di memorie della parte civile. "Oggi il difensore di parte civile ha prodotto delle memorie piuttosto corpose a firma dei consulenti, si tratta di un materiale nuovo che non ci aspettavamo - ha spiegato Mariano Mameli, avvocato del pool di difensori - Avremo adesso tempo di vederlo entro il 24 marzo, poi verrà stabilito il calendario per le discussioni e conclusioni". Ipotesi sulla sentenza? "Potrei prevedere che arrivi se non prima dell'estate, immediatamente dopo, anche se credo - ha precisato il legale - che entro l'estate si faccia in tempo ad assegnare tutti le conclusioni".

Parla di "una situazione abbastanza anomala", riferendosi alle memorie prodotte dalla parte civile, l'avvocata Antonella Cuccureddu, che difende Corsiglia: "Pare che siano delle dichiarazioni della denunciante e delle ulteriori relazioni dei loro consulenti che hanno già depositato le loro relazioni e le hanno anche esposte in udienza. Adesso ci sono delle nuove produzioni di qualcosa di più e di diverso che leggeremo.

Saranno delle nuove osservazioni su ciò che è emerso in aula", ha concluso Cuccureddu.



