ANSA/Calcio: Il Genoa vola con Pinamonti e Cornet, Venezia ko

Terza vittoria casalinga consecutiva per il Genoa che con i gol nel secondo tempo di Pinamonti e Cornet batte la strenua resistenza del Venezia e vola a quota 30 superando il Torino in classifica.

La squadra di Di Francesco se l'è giocata a viso aperto ma i cambi hanno fatto la differenza visti i due assist di Ekuban e il gol che ha chiuso la sfida segnato da Cornet da poco subentrato.

Vieria sorprende con un Genoa molto offensivo schierando Pinamonti, Messias e Vitinha. Di Francesco si affida alla coppia Fila e Oristanio ma le emozioni nel primo tempo sono veramente poche. Gara molto tattica con i rossoblù che provano a comandare ma il Venezia non si fa intimorire e riparte sempre in velocità.

Il primo sussulto è dei padroni di casa con un colpo di testa di Pinamonti dopo calcio d'angolo ma Radu è attento e blocca. Il Venezia risponde poco dopo con una punizione di Nicolussi Caviglia sopra la traversa. Messias prova al 14 l'azione solitaria ma dopo essersi liberato del diretto marcatore mette a lato. Il Venezia, che pressa molto alto, inizia a crederci e al 27' impensierisce Leali con una bella conclusione di Oristanio.

Arrivano nel finale di tempo però i pericoli maggiori e li porta entrambi proprio la squadra di Di Francesco. Prima Nicolussi Caviglia prova la conclusione improvvisa da oltre 25 metri con Leali che vola a mettere in angolo, poi Zerbin dopo una ripartenza mette in mezzo per l'accorrente Perez che all'altezza del dischetto, liberissimo, spara alto nell'occasione forse più favorevole per gli ospiti.

Genoa più aggressivo ad inizio ripresa con Bani subito pericoloso e Vitinha che al sesto mette in mezzo con Ellertsson che anticipa tutti. Ci prova Pinamonti ma Radu vola a salvare.

Inizia la girandola di cambi con Maric e Busio dentro per il Venezia e Vitinha che esce per infortunio nel Genoa lasciando il posto ad Ekuban, poi protagonista con i due assist.

E' ancora Radu al 26' protagonista salvando su Martin mentre Leali risponde su Perez dal limite. Vieira inserisce anche Cornet ed Ekhator e il Genoa chiude in crescendo. Al 35' Ekuban mette alto di poco, due minuti dopo però allarga per Pinamonti che in area da sinistra incrocia infilando il pallone sul palo più lontano per il vantaggio. Stordito dal gol subito il Venezia non reagisce e al 41' arriva il raddoppio del Genoa con Cornet che lanciato ancora da una spizzicata di Ekuban batte con un bel diagonale Radu che tocca ma non riesce a deviare.



