Annuncia suicidio sui social, salvata da polizia Savona

Un tempestivo intervento della Polizia ha permesso di salvare una donna che aveva annunciato sui social la volontà di togliersi la vita. La segnalazione è pervenuta alla centrale operativa della questura di Savona dalla Polizia Postale allertata dalla società che gestisce il social, sul contenuto di alcuni post che preannunciavano un possibile gesto estremo. La centrale operativa ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza, avviando una delicata operazione di localizzazione e contatto. Gli operatori sono riusciti a stabilire un dialogo telefonico con la donna, residente in provincia, che ha confermato di aver assunto armaci e di essere intenzionata a proseguire nel suo intento.

Grazie alla capacità di gestione della situazione da parte dei poliziotti della centrale operativa, si è riusciti a guadagnare tempo prezioso e a mantenere la donna in comunicazione, mentre venivano allertati gli operatori sanitari, i Carabinieri territorialmente competenti e i Vigili del Fuoco.

L'operato coordinato delle forze dell'ordine ha infine permesso di con convincere la donna ad aprire la porta, consentendo così il suo soccorso e il successivo trasporto in ospedale per le cure del caso.



