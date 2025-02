Scajola 'entroterra al centro politiche rigenerazione Regione'

L'assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi, su invito del sindaco Marco Ferrari, alla tradizionale fiera della Candelora di Montegrosso Pian Latte.

Nell'occasione si è parlato anche delle politiche di rigenerazione urbana portate avanti dalla Regione per i piccoli borghi. In tutta la Liguria, dal 2021 a oggi, su 130 cantieri aperti, oltre 90 sono in Comuni delle aree interne per un investimento totale di 16 milioni di euro.

"L'entroterra è stato messo al centro delle politiche regionali in materia di rigenerazione urbana - ha detto Scajola -. Qui a Montegrosso Pian Latte abbiamo restituito ai cittadini una sala polivalente, fondamentale per ospitare le varie iniziative del paese. La valle Arroscia, con nove cantieri aperti e un investimento complessivo di 2 milioni di euro, è solo uno dei tanti territori riqualificati grazie alla sinergia che abbiamo saputo creare con i Comuni. Proprio partendo dall'incontro e dal dialogo costante con gli amministratori locali, oggi a Montegrosso nei giorni scorsi nell'entroterra chiavarese, andremo avanti con il nostro programma regionale per rendere i borghi liguri sempre più funzionali per gli abitanti e attrattivi per i turisti".



