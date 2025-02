Sanremo, Giorgia vince il Premio Tim

Giorgia con il brano La cura per me vince il Premio Tim - La forza delle connessioni al festival di Sanremo. Il riconoscimento è stato assegnato all'artista di questa edizione più amato su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim. Il riconoscimento è stato consegnato sul palco da Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim. Inoltre, nella categoria giovani, il più votato è stato Settembre che si è aggiudicato il Premio TIM alle nuove proposte. In mezzo alle contestazioni del pubblico dell'Ariston, la cantante si commuove fino alle lacrime mentre ritira il premio Tim. "Hai vinto" le urla il pubblico in sala. "E' la vera vittoria" le dice Carlo Conti. "Dopo tutti questi anni - dice Giorgia - ha valore inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore", conclude piangendo.



