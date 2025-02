E' stata riaperta al traffico nella serata di ieri la statale 1 via Aurelia a Finale Ligure (Savona), chiusa ieri per uno smottamento avvenuto all'altezza di località Capo San Donato. La chiusura si era resa necessaria in via precauzionale. Lo comunica Anas. Lungo il tratto è attivo il senso unico alternato.



