Operaio cade da 3 metri nel cantiere della diga di Genova

Questa mattina, un operaio che lavorava presso la chiatta Venezia 1 che opera per la realizzazione della nuova diga di Genova, è caduto da una altezza di circa tre metri. I Vigili del Fuoco sono accorsi con la motonave della Gadda in prima battuta e successivamente è giunto l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha provveduto a recuperare l'operaio ferito e a trasportarlo all'ospedale Galliera. Le sue condizioni sono mediamente gravi, non sarebbe in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA