Spezia a centimetri dalla vittoria, a Modena finisce 1-1

Pareggio per 1-1 sul campo del Modena per lo Spezia di Luca D'Angelo grazie alle reti nel primo tempo di Pio Esposito (23') e Defrel (41') al termine di una partita nervosa con nove ammoniti e un espulso da parte dell'arbitro Pezzuto. Liguri padroni del campo nel primo tempo, con il solito ispiratissimo 19enne Esposito che centra una traversa al 18' e cinque minuti dopo batte Gagno con un rasoterra mancino su assist di Reca dalla sinistra. Dodicesima rete per il giovane centravanti di scuola Inter. Pareggio al primo tiro in porta per il Modena: Defrel è abile a stoppare di petto e calciare sotto la traversa una spizzata di Zaro su corner. Nella ripresa la partita è più equilibrata, ma non si registrano parate. In pieno recupero Palumbo viene espulso per proteste, lo Spezia si butta in avanti e a tempo quasi scaduto prima Kouda e poi Falcinelli si vedono respingere il possibile tiro della vittoria sulla linea di porta rispettivamente da Zaro e Gagno. Lo Spezia sale a 50 punti in classifica.



