Scolmatore Genova, iniziate manovre sbarco grande 'talpa'

La grande talpa che consentirà di completare i lavori dello scolmatore del torrente Bisagno e mettere Genova in sicurezza nel caso di alluvioni sta "transitando" in porto attraverso i Terminal Tsg e Imt, le due società del Gruppo Messina. L'impianto trasportato in componenti dalla nave Da De della Cosco Shipping Specialized Carriers Co ltd, rappresentata in Italia dalla COscos Srl (joint venture nata il 01/01/1996 tra la Cosco Shipping Europe e la Fratelli Cosulich), è composto da tre pezzi principali di 196 tonnellate e da altre 2000 tonnellate di macchinario ad alta specializzazione.

Le gru mobili Gottwald (con capacità fino a 150 tonnellate) in dotazione ai Terminal stanno provvedendo alla messa a terra di tutto il carico eccezionale che sarà trasportato sino al cantiere dello Scolmatore. Lo sdoganamento della merce è effettuato con il supporto del custom broker Fioravanti Logistic Solutions e del transitario doganale Express Global Italy (Gruppo Fratelli Cosulich).

Il personale operativo dei Terminal, grazie alla elevata professionalità e specializzazione, con la collaborazione dell'equipaggio della nave Cosco, sta effettuando lo sbarco per 5.000 m.c. complessivi dei componenti dell'impianto di perforazione. Tutta la merce a terra è stoccata su mafi-trailer-platform ad alta portata, equipement specifico in dotazione ai terminal per risolvere esigenze di stoccaggio della merce heavy lift. Una volta montata in cantiere la talpa, che supererà i 6 metri di diametro e i 30 metri di lunghezza, sarà in grado di realizzare un tunnel sotterraneo di oltre 6 km per collegare l'alveo del fiume al mare.

Durante le operazioni di sbarco si è svolta la cerimonia di scambio dei crest fra la dirigenza dei terminal, il comandante della nave e i rappresentanti della compagnia cinese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA