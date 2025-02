Sanremo: cresce attesa per la finalissima e premio della critica

Dopo il successo di ieri sera con Annalisa, Giorgia è pronta a bissare per la finalissima, secondo gli esperti Sisal il suo possibile trionfo è infatti dato a 3,25. Ma, prima di portare a casa il riconoscimento, dovrà duellare con Olly che continua a restare stabile sul podio appaiato in quota 3,25 Attenzione poi a Simone Cristicchi che tallona tutti loro per la conquista del podio a 5,00 ed è pronto ad aggiudicarsi il premio della Critica (1,40) e nuovamente - dopo 18 anni da "Ti Regalerò una Rosa" - quello per il Miglior Testo (1,02). La Sala Stampa potrebbe invece decidere di premiare l'esordiente all'Ariston Lucio Corsi che offerto a 1,80 avrebbe come suoi possibili rivali più agguerriti Simone Cristicchi (2,75) e Brunori Sas (3,50).

E l'ascesa di Fedez? Continua a scalare posizioni e oggi nella corsa alla conquista della finalissima - a 6,00 - supera anche Achille Lauro (7,50). Se sarà la sorpresa di questo Sanremo lo scopriremo solo questa sera.

Chi potrebbe chiudere la classifica conclusiva di Sanremo 2025 è invece Marcella Bella (1,85) che dall'inizio della kermesse ha mantenuto stabile questo suo "primato" al contrario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA