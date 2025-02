Rossi, questo festival non è sovranista, pacifica il Paese

Un'edizione di Sanremo sovranista? "No, non esiste nulla di tutto questo, è un festival che pacifica il paese. E lo dimostrano gli ascolti, i risultati al di sopra di tutte le aspettative. Certo, c'è ancora un 30% di popolazione italiana che dobbiamo conquistare, non disperiamo di farlo". A sottolinearlo è l'Ad della Rai, Giampaolo Rossi, che risponde alle domande dei cronisti a Sanremo, margine dell'annullo del francobollo dedicato ai 75 anni della kermesse.

A Sanremo "quest'anno si è tornati all'idea di un festival tradizionale, momento di unione e non di divisione, racconto collettivo e non di conflitto: è la grande miscela innovativa del festival di quest'anno" aggiunge l'amministratore delegato della Rai secondo il quale il successo del festival di Sanremo è anche "la dimostrazione che questa azienda è una delle più grandi aziende di produzione di contenuti in Europa: da tutto il mondo le altre tv guardano alla Rai su come si costruiscano eventi di questo tipo, è un modello di produzione che probabilmente in questo momento in Europa solo la Rai può fare", dice l'Ad della Rai Giampaolo Rossi conversando con i giornalisti. "La gara? Il futuro del festival noi lo immaginiamo qui, per noi il festival è il festival di Sanremo. E dico il nostro festival", risponde con un sorriso.



