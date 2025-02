Processo Grillo Jr, atteso in aula un teste chiave dell'accusa

È una delle udienze più attese del processo per violenza sessuale di gruppo di cui sono accusati Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Lunedì 17 febbraio si torna nell'aula a porte chiuse del tribunale di Tempio Pausania per ascoltare la testimonianza di Enrique Bye Obando, un giovane norvegese di origine nicaraguense considerato uno dei testi chiave del pool della difesa dei quattro imputati.

Per due volte il ragazzo non si è presentato nel palazzo di giustizia di Tempio, ora però c'è la certezza dell'avvenuta notifica della convocazione per lunedì prossimo. Obando, figlio di un politico norvegese, era stato accusato dalla studentessa italo norvegese, principale accusatrice dei quattro imputati, di averla violentata in un campeggio in Norvegia, un anno prima del presunto stupro in Costa Smeralda avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta a schiera di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo.

Intervistato, il giovane, all'epoca molto amico della presunta vittima, aveva smentito tutto, negando qualsiasi violenza e sostenendo che la ragazza gli avrebbe anche chiesto scusa per aver mentito. La giovane non aveva mai denunciato la presunta violenza avvenuta nel paese scandinavo, ma ne aveva parlato agli inquirenti italiani subito dopo aver invece denunciato l'episodio in Costa Smeralda.

Non è detto, però, che Obando lunedì ci sarà: gli uffici del Tribunale hanno inoltrato più volte in Norvegia la convocazione, e anche se questa volta c'è il riscontro dell'avvenuta notifica, il giovane potrebbe non presentarsi. A questo punto il Tribunale potrebbe decidere per l'accompagnamento coattivo del teste. La decisione su come gestire la possibile assenza di Obando in aula sarà cruciale nelle prossime fasi processuali, perché la sua testimonianza è considerata dal pool di avvocati che rappresentano i quattro imputati, molto importante.



