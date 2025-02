Iren inaugura nuovo sportello in piazza Raggi

Iren Luce Gas e Servizi ha inaugurato oggi il nuovo sportello in Piazza Raggi, che va ad aggiungersi agli oltre 20 già operativi nella Città metropolitana di Genova: situato all'interno della nuova sede genovese del gruppo è direttamente affacciato e collegato alla stazione metropolitana di Brignole. Uno spazio innovativo e dotato di tecnologie moderne per facilitare gli operatori nell'assistere la clientela, che potrà facilmente raggiungerlo sia da Borgo Incrociati, sia direttamente dalla stazione di Brignole, con un accesso preferenziale alla sede Iren dal binario della metropolitana. Per valorizzare tale vicinanza Iren Luce Gas e Servizi e Amt hanno siglato un accordo di cinque anni per la brandizzazione dell'intera stazione metropolitana, che fino al 2030 acquisirà il nome Brignole-Iren e ospiterà in tutti gli spazi, dai sottopassaggi alle banchine, le affissioni pubblicitarie della docietà. Al taglio del nastro erano presenti, oltre all'ad di Iren Gianluca Bufo, il vice sindaco reggente del Comune di Genova Pietro Piciocchi e il governatore Marco Bucci.

All'interno dello sportello, i cittadini - oltre a gestire le proprie utenze e sottoscrivere nuove offerte luce e gas - possono valutare le tante soluzioni innovative e personalizzate che la multiutility mette a disposizione per l'home management e ricevere consulenze gratuite in tema di efficientamento energetico. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30 e il sabato dalle 09:30 alle 13:00.

"Inaugurando questo sportello abbiamo voluto aprire le porte della nuova casa di Iren a Genova a tutta la cittadinanza - ha detto Bufo -. Mettiamo a disposizione uno spazio completamente rinnovato nel cuore di Genova, perfettamente integrato con il sistema di trasporto metropolitano che faciliterà gli utenti e potrà contribuire a un crescente miglioramento del servizio offerto". "Questa apertura rafforza il grande legame che esiste tra il nostro territorio e Iren, dimostrando una volta in più come Genova e l'intera regione siano luoghi fertili per fare impresa ed espandersi - ha detto Bucci - Siamo soddisfatti nel vedere la realizzazione di un progetto così integrato con i trasporti pubblici cittadini, a due passi dalla metro e dalla stazione di Brignole, che va ad arricchire una delle zone più nevralgiche del capoluogo"



