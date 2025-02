Frana su via pedonale a Genova, intervengono Vvf

I Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via Canova, a Genova, per una frana che si è abbattuta su una via pedonale, unico accesso a un gruppo di case dove risiedono cinque famiglie. Il funzionario di guardia dei pompieri sta valutando, insieme ai tecnici della protezione civile, al geometra dell'incolumità pubblica del Comune e ei Vigili urbani, la possibilità di creare un accesso alternativo ai i residenti. Si valuta anche l'eventualità di mettere in sicurezza la stessa via, ma il lavoro risulta complesso in quanto una ampia porzione di muro risulta pericolante e non si riesce ad accedere con mezzi meccanici sulla mulattiera che porta a Begato vecchia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA