Conti, mai ricevute pressioni su come fare il festival

"Ho cercato di fare un festival come gli altri tre, che risalgono ad altri mondi: la Rai è sempre quella, io faccio il giullare e grazie a Dio non ho mai avuto pressioni o indicazioni su come fare il festival. Ho cercato di fare il festival della canzone, come nelle precedenti gestioni. Poi possono accadere incidenti di percorso, più o meno gravi, che da professionista devi risolvere, come hanno sempre fatto i miei predecessori, Baudo, Mike, Amadeus. Noi non li cerchiamo, ciascuno di noi vorrebbe solo l'attenzione sulle canzoni. Per ora - sottolinea facendo gli scongiuri - è andato tutto molto liscio". Lo dice Carlo Conti.



