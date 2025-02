Con Rai Canone i giovani abbonati in prima fila a Sanremo

Anche in questa 75/a edizione del Festival di Sanremo la Rai offre ad alcuni fortunati telespettatori la possibilità di vivere nel cuore della manifestazione una serata speciale e quest'anno Rai Canone ha scelto di dedicare il concorso 'Un giovane abbonato in prima fila ai nati tra il 1995 ed il 2008. Tra gli oltre 15 mila che hanno inviato le richieste di partecipazione sono stati estratti 5 nominativi. Giovani che, insieme a un accompagnatore, assisteranno alla serata finale del Festival proprio dall'Ariston, vivendo l'emozione della proclamazione del vincitore nella notte di sabato 15 febbraio.

I fortunati sono Camilla Podini, 27 anni di Lavagna (Ge) con Veronica Cusimano; Giulia Gramazio, 21 anni, di Buccinasco (Mi) accompagnata da Letizia Caronne; Francesco Dalla Bona, 16 anni, di Salò (Bs) con la madre Annalisa Donà; Alice Lacey Freeman, 26 anni, di Macerata, con Giuseppe Petrarulo; e Iris Bottero, 20 anni, di Priola (Cn) accompagnata da Marina Balbo.

Oltre ad assistere alla finale del Festival, una delle serate più importanti di tutta la programmazione Rai, i vincitori saranno accompagnati dalla madrina Veronica Maya per scoprire il Teatro Ariston e il lavoro dietro le quinte che consente alla complessa macchina del Festival di funzionare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA