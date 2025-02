Calcio: Genoa, Vieira 'concentrati sul nostro obiettivo'

A chiudere la venticinquesima giornata di serie A sarà il posticipo tra Genoa e Venezia in programma lunedì sera al Ferraris. Genoa che dovrà fare a meno degli infortunati Thorsby e Badelj ma ritrova De Winter che ha scontato un turno di squalifica.

Una sfida fondamentale nella lotta salvezza per entrambe le formazioni: i rossoblù vincendo raggiungerebbero quota 30 il Venezia con un passo falso si allontanerebbe an cora di più dai posti che valgono la conferma in A.

"Sappiamo tutti che questa è una partita importante per noi ma anche per loro. Parliamo di due squadre che hanno gli stessi obiettivi-ha spiegato Vieira-. Noi giocheremo in casa e avremo però i nostri tifosi che sono importantissimi e questo sarà un vantaggio da gestire. Ci aspettiamo una partita difficile da giocare ma abbiamo fatto una bella settimana di allenamenti e ho visto che la squadra ha l'umiltà ma anche l'orgoglio di fare bene. Siamo concentrati sul nostro obiettivo".

Un Genoa che punta alla vittoria e che non si farà condizionare dalla differenza in classifica. "Non dobbiamo guardare la classifica ma la qualità dei giocatori che hanno loro. Sono una squadra ben messa in campo con una struttura chiara, sarà una sfida complicata e difficile per noi. Ma di certo su questo non sbaglieremo: siamo pronti ad affrontare una squadra difficile e posso dire che saremo concentrati. Non possiamo abbassare la nostra concentrazione e dobbiamo avere sempre il focus giusto. So che la gente pensa che questo genere di partite le dobbiamo vincere ma questo nel calcio non esiste".

Verso il rientro Cornet "ha fatto il primo allenamento con la squadra oggi" ma l'attesa è soprattutto per due giocatori: Messias in crescita e Onana pronto all'esordio.

"Junior (Messias, ndr) ha qualità e può essere decisivo negli ultimi trenta metri Ha la capacità di fare la giocata per creare occasioni da gol.

Onana sta crescendo fisicamente, negli ultimi mesi non ha giocato molto ma ha almeno un'ora nelle gambe". L'ultima battuta è per gli arbitri dopo le polemiche scaturite a Torino "Abbiamo tutti fiducia negli arbitri".



