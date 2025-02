Antonello Venditti, 'vivere significa cadere e rialzarsi'

L'Ariston si trasforma in karaoke.

Sul palco arriva Antonello Venditti per ritirare il Premio alla Carriera al festival di Sanremo. Il pubblico insieme a lui canta Ricordati di me e Amici mai.

"Il miracolo del tutto bellissimo l'ha fatto Carlo - dice -.

A Natale è andato in una chiesa e ha trovato in quella chiesa, la sera di Natale, dei ragazzi che cantavano Stella. Mi ha mandato il filmato. Ho pensato che fosse un segno del destino.

Mi trovo bene qui, non sono ostile: sono inclusivo". E poi ha aggiunto: "Andando andando la storia si fa in divenire. Questo è un altro step della mia storia, che non finisce. Il passato è passato, ma ci deve portare a un futuro di speranza, più bello di quello che stiamo vivendo. Mi spinge a vivere e vuol dire soffrire, lottare per le proprie idee, cadere e rialzarsi, chiedere scusa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA