Sul palco dell'Ariston arriva la sobrietà di Alessia Marcuzzi, fasciata in un lungo e accollato abito nero che le lascia però scoperta tutta la schiena. "Carlo io ho bisogno di contatto fisico per sentirmi a casa", dice la co-conduttrice prima di abbracciare prima Conti, poi Mara Venier seduta in platea e poi una persona del pubblico a caso.

Ha salutato anche il figlio Tommaso, avuto dalla relazione con Simone Inzaghi, seduto in seconda fila.



