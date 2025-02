Alberto Angela, ragazzi il futuro è lì, bisogna costruirlo

È "un'emozione incredibile" essere al festival anche per Alberto Angela. "Le mie canzoni preferite? A 21 anni Vita Spericolata di Vasco Rossi, l'anno dopo Terra Promessa di Eros Ramazzotti: se la ascoltate, è una canzone moderna perché parla di speranza nel futuro. Oggi vedo nei ragazzi questo timore del futuro: ma è lì, bisogna costruirlo e darci dentro", dice il giornalista e divulgatore, all'Ariston per presentare lo speciale Ulisse che lunedì in prima serata su Rai1 racconterà i luoghi di Montalbano in occasione del centenario della nascita di Camilleri. "Ci sono gli attori principali - racconta - e quando ho chiesto loro se ci sarà mai la possibilità di avere altre puntate, ho visto i loro occhi illuminarsi". Nel prossimo ciclo di Ulisse, annuncia Angela, ci sarà una puntata dedicata alla musica e realizzata a Londra.





