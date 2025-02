A Savona un'app per segnalare i problemi al Comune

Il sito istituzionale del Comune di Savona cambia pelle grazie a un progetto realizzato con i fondi del Pnrr che prevede una grafica completamente rinnovata e una notevole implementazione dei servizi. Non cambia l'indirizzo, che resta www.comune.savona.it e per agevolare la transizione dal 18 febbraio il vecchio e il nuovo sito coesisteranno, ma a partire dal 20 febbraio sarà attivo esclusivamente il nuovo portale.

Il restyling punta a semplificare la consultazione delle informazioni, rendendo più chiara, rapida e intuitiva la navigazione e consente anche di accedere complessivamente a 190 servizi digitali. Altra novità, che entrerà in funzione contestualmente al sito è l'app 'Municipium' che serve per ricevere avvisi e notifiche su eventi, ma anche per segnalare problematiche direttamente agli uffici competenti o prenotare appuntamenti con gli uffici comunali.

"Il nuovo sito e l'apprappresentano un'importante innovazione per semplificare la vita dei cittadini resa possibile dall'utilizzo dei fondi del Pnrr - spiega l'assessore all'Innovazione digitale Maria Gabriella Branca -. Con pochi click sarà possibile ottenere informazioni, segnalare problemi e accedere a servizi essenziali. È un passo avanti verso un'amministrazione più trasparente, vicina e digitale".

L'obiettivo del Comune è far sì che l'app diventi un valido strumento per comunicare direttamente con l'ente: dal proprio smartphone è possibile compilare un modulo di segnalazione geolocalizzata che verrà recapitato direttamente al servizio competente per argomento. Attualmente è possibile fare segnalazioni relative a illuminazione pubblica, arredo urbano, verde pubblico, segnaletica e manutenzione stradale, oggetti smarriti e veicoli abbandonati. Ad esempio, il cittadino può informare in tempo reale gli uffici dei lavori pubblici per segnalare un lampione guasto o una buca nell'asfalto, indicando l'esatta posizione della segnalazione, facilitando così l'intervento degli uffici comunali. Sarà inoltre possibile prenotare un incontro con gli uffici comunali per gestire le proprie pratiche.



