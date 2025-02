Urso, 'Piaggio Aerospace produrrà droni per il mercato europeo'

"Le garanzie che l'azienda turca Baykar ha dato sull'acquisizione di Piaggio Aerospace sono state così soddisfacenti da ottenere il consenso dei sindacati, l'azienda non solo si propone di mantenere il core business di Piaggio Aerospace, compresa la manutenzione e la componentistica del territorio, ma in più di sviluppare il nuovo asset delle realizzazione dei droni per il mercato europeo". Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in vista allo stabilimento di Piaggio Aerospace a Villanova d'Albenga (Savona) conferma l'obiettivo di introdurre una nuova linea di produzione di droni militari nella storica industria aeronautica.

"Questa buona notizia della chiusura nel migliore dei modi di una vertenza così significativa avviene proprio mentre l'Union Europea annuncia di voler scorporare, come sempre ha chiesto il Governo Meloni, gli investimenti della Difesa dal calcolo del Patto di Stabilità, - sottolinea Urso - ciò significa che l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea potranno investire di più e meglio per la difesa del nostro continente".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA