Urso, tecnologia reattori nucleari nuova generazione in Liguria

VILLANOVA D'ALBENGA, 14 FEB - "Con il presidente della Regione Liguria Marco Bucci abbiamo guardato alle potenzialità che in questo territorio si possa realizzare a breve la tecnologia per i reattori nucleari di nuova generazione". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a seguito di un faccia a faccia con lo stesso Bucci a margine di una visita allo stabilimento di Piaggio Aerospace a Villanova d'Albenga (Savona). "Abbiamo discusso dello sviluppo del nucleare di terza generazione avanzata e di quarta generazione, cioè il nucleare di piccola dimensione realizzato su base industriale adattabile e componibile e trasportabile anche in un container per quella che sarà sicuramente in Italia e in Europa la tecnologia più avanzata, pulita e sicura per darci energia a un costo più basso e continuativo e soprattutto garantire l'autonomia energetica all'Italia e all'Europa - spiega Urso -.

Nei prossimi giorni il consiglio dei ministri approverà il disegno di legge sul nucleare e nel contempo stiamo realizzando un nuovo soggetto industriale, che ha radici proprio qui in Liguria perché vede la partecipazione delle più grandi aziende a controllo pubblico che hanno tecnologie e potenzialità in questo settore, nella piena consapevolezza che l'Italia dispone di brevetti sia nel campo del nucleare di terza generazione avanzata sia della quarta generazione, che ci fanno essere competitivi a livello globale, noi vogliamo realizzare in Italia i reattori di nuova generazione, puliti, sicuri, trasportabili anche in un piccolo container".

