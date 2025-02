Topo Gigio, per fortuna a San Remo mi ci ha portato Lucio Corsi

Nella serata dei duetti del Festival di Sanremo debutta Topo Gigio che canta insieme a Lucio Corsi sulle note di 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. Al termine dell'esibizione, Carlo Conti dona un piccolo mazzo di fiori anche a Gigio che gli dice "Ti ricordi allo Zecchino d'oro che tu non volevi portarmi al Festival? Per fortuna mi ci ha portato Lucio Corsi. Posso fare un annuncio piccolino?". Conti ribatte: "Vuoi fare il conduttore?". "No - risponde Topo GIgio - ma se lo ha fatto Malgioglio posso farlo anche io". Torna sul palco Geppi Cucciari e dice "Mai avrei immaginato di essere in un punto della scaletta dopo Topo Gigio".



