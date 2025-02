Tony Effe senza la collana sul palco con Noemi

Tony Effe sale sul palco dell'Ariston nella serata dei duetti del Festival di Sanremo senza la collana d'oro già vietata ieri sera dalla Rai per evitare un nuovo caso di pubblicità occulta. La cover scelta è 'Tutto il resto è noia' di Franco Califano. Nelle storie su Instagram nel tardo pomeriggio Tony Effe aveva scritto "Se stasera mi tolgono i gioielli, sali tu a cantare", taggando Carlo Conti. Ma non è andata così. Sulla coda dell'esecuzione del brano con Noemi, Tony Effe ha aggiunto al testo "Se il teatro è pieno la musica è finita", prima di donare un mazzo di fiori di Sanremo alla cantante definendola "fantastica". "E' stato un piacere" ha ribattuto Noemi. Uno scambio veloce con Carlo Conti con un cenno ironico alla sciarpetta in maglia dorata che la Rai ha fatto indossare a Tony Effe al posto della collana.



