Studio Uil, alla Spezia la tassa sui rifiuti più bassa d'Italia

La Spezia è la città con la tassa sui rifiuti più bassa d'Italia: 170,34 euro la spesa annuale per la Tari di una famiglia tipo composta da quattro persone con un appartamento di 80 metri quadrati e un Isee inferiore ai 25mila euro, ben al di sotto della media nazionale di 377,77 euro e significativamente inferiore rispetto alle altre città italiane. Lo rileva un'analisi condotta a livello nazionale dal sindacato Uil sui costi della Tari nelle città capoluogo.

Lo studio della Uil ha preso in esame le delibere comunali sulle tariffe Tari, incrociandole con le quote dei redditi netti delle famiglie. Alla Spezia è confermato un trend positivo dell'andamento della tassa sui rifiuti negli ultimi anni: nel 2016 la Tari per la famiglia campione era di 261,58 euro, mentre oggi si attesta a 170,34 euro, con un calo del 35% in meno di dieci anni.

"Si tratta di un risultato straordinario, che premia l'impegno dell'amministrazione e dei cittadini nella gestione virtuosa dei rifiuti e nella raccolta differenziata, che ha superato l'81%, confermando La Spezia al primo posto in Liguria - commenta il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -.

Quando ci siamo insediati, abbiamo ereditato una città sommersa dai rifiuti, oggi, grazie a un lavoro costante e a scelte strategiche, l'abbiamo portata ai vertici nazionali. Questo successo è merito di progetti mirati dell'amministrazione, come la gestione efficiente della raccolta rifiuti, l'installazione dei cassonetti intelligenti in tutti i quartieri, l'intensificazione dei controlli della polizia locale contro l'abbandono illecito e stiamo concludendo il ciclo dei rifiuti con la realizzazione del biodigestore, che ci consentirà un ulteriore contenimento dei costi. Ma un grande merito va soprattutto ai cittadini, che con il loro comportamento rispettoso delle regole dimostrano ogni giorno di amare questa città e di volerla mantenere pulita".

"Dal 2023 al 2024 la Tari alla Spezia è diminuita del 21,12%, un dato incredibile che conferma come il nostro lavoro stia producendo risultati sempre migliori anno dopo anno", aggiunge.





