Saranno Conti e Mannoia a presentare lo show per Pino Daniele

Saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia a presentare il 18 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli lo show Pino è - Il Viaggio del Musicante, che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell'entertainment per ricordare Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa.

Una festa con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. Tra racconti, aneddoti, omaggi e ovviamente tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni.



