Sanremo: Vannacci, 'mi piacciono i wild boys'

"Mi piacciono i ragazzi selvaggi, che sono determinati e che perseguono i propri obiettivi. Questa caratteristica di essere selvaggi mi piace assolutamente: di non inquadrarsi nel pensiero unico e nelle regole che volete imporre voi. Questo è il problema". Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci, stamani, all'ingresso del Casinò di Sanremo, a margine della presentazione del libro "Il Coraggio Vince".

L'eurodeputato della Lega ieri sera ha presenziato al teatro Ariston per la terza serata del Festival e il commento è legato all'esibizione dei Duran Duran, con un giornalista che parafrasando il successo della band inglese, The Wild Boys, presentato quarant'anni proprio a Sanremo, ha chiesto al militare, se oggi non definirebbe la band "gender fluid".

"Guardi, mi piace la musica - ha aggiunto - poi quello che fanno poco mi interessa. All'epoca non c'era stata una esibizione ostentativa". Alla domanda di commentare l'esibizione di Cristiano Malgioglio che la sera prima si è presentato all'Ariston vestito da donna, commenta: "Non l'ho visto. Ognuno si veste come vuole, ma poi deve accettare le critiche di chi non ama questo stile". Infine un parallelo con la passata edizione del Festival: "E' come ho detto l'anno scorso con quello che si chiama... Menga? (Mengoni, ndr). Avevo detto che può venire con la gonna, ma poi non si deve lamentare se qualcuno lo critica".



