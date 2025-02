Domani sul palco del festival di Sanremo ci saranno anche Alberto Angela e Vanessa Scalera.

Per la serata finale sono attesi anche Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, come co-conduttori al fianco di Carlo Conti, il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, il dj Gabry Ponte che apre la serata. Sul Suzuki Stage è previsto Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana i Planet Funk.





