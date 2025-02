Sampdoria, Semplici 'ambiziosi ma con i piedi per terra'

Il concetto è semplice, dopo due vittorie consecutive per la Sampdoria non c'è più la tempesta ma è ancora presto per 'vedere' nuovi obiettivi. "È chiaro che bisogna essere ambiziosi, e sto cercando di trasferire questo concetto ai ragazzi perché vogliamo risalire, ma in questo momento è prematuro fare promesse su quelle che sono le nostre possibilità, abbiamo fatto queste due vittorie, ringrazio i tifosi che continueranno a spingerci sempre. Sta a noi, prestazione dopo prestazione, capire quale sia il nostro traguardo", lo dichiara l'allenatore della Sampdoria Leonardo Semplici in vista della gara col Sudtirol. È una squadra, quella ligure, dal volto rivoluzionato dopo il mercato invernale che finalmente ha messo il piede sull'acceleratore dopo i due successi di fila con Cosenza e Modena. "Ricordiamo che qualche tempo fa parlavamo di altre cose, sta a noi dimostrare dopo questo periodo negativo di meritare gli elogi", continua Semplici che recupera Altare in difesa.

E poi focus sul Sudtirol: "rimaniamo con i piedi per terra, pensiamo alla partita di domani perché affrontiamo una squadra che, come noi, sta attraversando un momento di difficoltà - evidenzia il tecnico -. Hanno un allenatore che è molto esperto ed è un grande conoscitore della categoria e dovremo avere il massimo rispetto. Noi vogliamo però dare forza e continuità alle ultime prestazioni in primis a livello mentale e poi dobbiamo crescere anche dal punto di vista del gioco".



