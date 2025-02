Rosso, nessuna richiesta di risarcimento a famiglie via Piacenza

"A seguito dell'incendio in via Piacenza 17 del febbraio 2023, il Comune ha garantito una soluzione abitativa agli sfollati per periodi superiori ai tre giorni di emergenza. Gli importi corrisposti per garantire vitto e alloggio alle famiglie costituiscono un danno subito dall'Ente che, con denaro pubblico, ha fatto fronte ad una situazione drammatica. Qualora venga accertata la responsabilità dell'impresa che stava eseguendo i lavori di ripristino del tetto ed intervenga l'assicurazione anche del condominio, è necessario che venga riconosciuta anche questa voce di danno al Comune, il quale deve essere parte alla transazione che può intervenire tra i danneggianti ed i danneggiati. Pertanto, quanto comunicato attraverso la nostra Avvocatura non è una richiesta di risarcimento diretta alle famiglie danneggiate ma un atto dovuto per un'eventuale rivalsa una volta individuate le responsabilità". Così l'assessore all'Avvocatura e Affari Legali Lorenza Rosso in merito alla situazione relativa alla riscossione crediti per le spese sostenute dal Comune di Genova in seguita all'emergenza abitativa dei condomini.



