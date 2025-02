Rixi 'da marzo nomine presidenti porti, dazi non spaventano'

"Siamo a buon punto, sicuramente non arriveranno nomine entro questo mese perché vorrei finire di fare il giro di tutte le autorità ed evitare fughe in avanti.

Poi inizieremo a fare le nomine a partire da quei porti dove ci sono già intese". Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro alle infrastrutture, durante un incontro avvenuto al porto della Spezia a seguito di una visita per la nuova cabina di trasformazione per l'elettrificazione della banchina di Molo Garibaldi. "Quello della Spezia è un porto delicato, strategico per il Paese, e dobbiamo fare le cose con molta consapevolezza ed evitando al massimo le contrapposizioni. Mi piacerebbe trovare presidenti votati dall'intero arco costituzionale.

Chiuderemo in tempi ragionevolmente brevi". Nel caso del presidente dell'Autorità portuale del Mar Ligure Orientale, che mette insieme la Spezia in Liguria e Marina di Carrara in Toscana, serve l'intesa tra i presidenti delle rispettive Regioni oltre al voto delle commissioni competenti di Camera e Senato. L'Adsp è attualmente commissariata. "Situazione non voluta dal governo, ma nata dal fatto che l'ex presidente ha legittimamente deciso di dimettersi per fare un altro mestiere - sottolinea Rixi -. Abbiamo nominato commissaria la segretaria generale che conosceva questo porto in cui sono in corso investimenti importanti". In merito ai dazi annunciati dall'amministrazione Trump. "Non mi spaventano - dice il viceministro -. Mi spaventa la staticità del nostro continente.

Dobbiamo tornare a dialogare con il mondo, non ci sono solo Stati Uniti e Cina. L'Italia è centrale e lo può essere ancora di più se sfrutta la propria capacità commerciale. Il Piano Mattei e il corridoio Imec sono per esempio elementi da valorizzare che puntano territori in cui i nostri traffici sono modesti e possono essere implementati. Dobbiamo ragionare come Paese e non come singoli individui".



