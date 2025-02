Riaperta per San Valentino la Via dell'Amore alle Cinque Terre

Nel giorno di San Valentino patrono degli innamorati è stata riaperta con ingresso libero e gratuito la Via dell'Amore, il sentiero a picco sul mare incastonato nella roccia tra Riomaggiore e Manarola (La Spezia) nel Parco nazionale delle Cinque Terre, dichiarate nel 1997 Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

L'assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone, il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e il presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani stamani hanno svolto un sopralluogo per fare il punto sui lavori in capo alla struttura commissariale regionale a seguito della frana provocata a fine ottobre dal maltempo che aveva imposto la chiusura temporanea del sentiero.

"Abbiamo mantenuto l'impegno assunto per poter restituire a residenti e turisti questo sentiero unico e straordinario, simbolo delle Cinque Terre nel mondo - dichiara Giampedrone -.

Credo che sia anche un bel segnale averlo fatto in questo giorno dedicato agli innamorati. Oggi la Via dell'Amore può contare su misure di protezione rafforzate rispetto al complesso intervento di messa in sicurezza concluso l'estate scorsa".

"È con profonda soddisfazione che riapriamo la Via dell'Amore dopo l'imprevisto stop di ottobre - commenta Pecunia -. Questo evento ci ha ricordato, nonostante l'importante opera di ricostruzione che ha consentito la riapertura del sentiero la scorsa estate, quanto sia fragile il nostro territorio". "Oggi celebriamo l'amore nel suo significato più ampio: per il territorio, per la comunità che lo ha reso unico e per la natura, che ci insegna il valore del tempo e del rispetto", afferma Viviani.

La Via dell'Amore sarà per ora accessibile fino alle 18 e sarà sempre chiusa in caso di allerta meteo, anche gialla, come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei visitatori.

Da sabato 15 febbraio l'accesso sulla Via dell'Amore sarà su prenotazione e con il pagamento del ticket secondo le modalità stabilite dal Comune di Riomaggiore in accordo con il Parco nazionale.



