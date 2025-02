Polemiche arbitri: Abodi 'Ifab valuta revisione regole'

"Le trasformazioni delle regole del calcio non le decidiamo nei singoli Paesi, ma sono oggetto di valutazioni dell'International Board. Il gioco del calcio, come sapete, ha regole che valgono nei campi di ogni piccolo centro e di ogni piccola grande nazione". Cosi il ministro dello Sport Andrea Abodi, oggi a Sanremo, è intervenuto sulle polemiche arbitrali. Se da più parti si auspica una revisione della Var, il sistema di assistenza arbitrale basato sull'utilizzo di video, dall'altra è un discorso che non tocca direttamente l'Italia. "Tutto quello che potrà essere proposto - ha aggiunto - verrà valutato dall'International Board. Credo che l'obiettivo sia quello di rendere lo strumento tecnologico sempre più al servizio di una ragionevole oggettività, che possa essere non soltanto interpretata in campo, ma compresa dagli spettatori".



