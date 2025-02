Pianista suonò in teatro Mariupol, Azione 'annullate concerto'

"Il Teatro Carlo Felice annulli il concerto di Alexander Romanovsky". Lo chiede Cristina Lodi di Azione a Genova con riferimento al concerto di questa sera inserito nella stagione sinfonica del Carlo Felice. Il programma prevede il Concerto n.2 di Brahms per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n.1 di Sostakovic. Romanovsky è stato chiamato all'ultimo momento a sostituire il previsto solista, Michele Campanella, bloccato da una indisposizione.

"Apprendiamo che il Teatro Carlo Felice di Genova ha organizzato per oggi un concerto del pianista ucraino naturalizzato italiano Alexander Romanovsky, in sostituzione dell'artista inizialmente previsto - dice in una nota Cristina Lodi - Una scelta a dir poco discutibile, considerando che Romanovsky ha suonato tra le rovine del teatro Mariupol bombardato, in aperto appoggio ai crimini del Cremlino - prosegue la nota -. Non è la prima volta che la sua presenza genera polemiche: un suo concerto è stato annullato l'anno scorso anche a Roma e ha suscitato contestazioni in varie città.

Chiediamo al Teatro Carlo Felice di rivedere la sua decisione e di annullare l'evento di questa sera. La musica è un linguaggio universale, ma non può essere estranea al contesto in cui viene suonata, né usata per legittimare, direttamente o indirettamente, narrazioni che giustifichino l'aggressione russa all'Ucraina".

Romanovsky, docente di pianoforte all'Istituto musicale di Pavia, sarà protagonista anche di un concerto al Palazzo della Meridiana giovedì prossimo nell'ambito della stagione "Gems a la Paganini".



