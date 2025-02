Piaggio Aerospace, Uilm 'accordo su 56 lavoratori in esubero'

"Un buon inizio": così il coordinatore della Uilm Liguria Antonio Apa commenta l'accordo per accompagnare alla pensione 56 lavoratori di Piaggio Aerospace ritenuti in esubero a seguito dell'acquisizione da parte dell'azienda turca Baykar "A compimento del piano industriale illustratoci dal ceo Bayraktar il giorno 12 febbraio, abbiamo esperito successivamente la procedura ex art. 47 e in esso gli ammortizzatori sociali a sostegno dei 56 dipendenti che non rientravano in pieno organico dei 680 assunti in Piaggio Aerospace - spiega Apa -, ai quali vengono mantenuti i diritti contrattuali concordati con l'azienda. In fattispecie abbiamo individuato un articolato contrattuale che garantisce all'insieme di questi lavoratori accompagnati alla pensione.

Agli stessi sarà garantito il pagamento del mancato preavviso e una mensilità aggiuntiva per i tutti coloro che raggiungeranno i requisiti entro il 31dicembre 2026, invece per coloro che andranno in pensione tra il primo gennaio e il 30 aprile 2027 sarà riconosciuta una somma lorda pari a 4 mensilità più il pagamento del mancato preavviso. Comunque per l'insieme dei lavoratori che usufruiranno della Naspi sarà garantita l'integrazione salariale al 100%".

"Un ottimo accordo che salvaguarda i lavoratori Piaggio - sottolinea -. Siamo soddisfatti del lavoro svolto con la nuova società, con la delegazione ministeriale e i commissari che hanno contribuito insieme a noi alla realizzazione di questo ottimo accordo. C'è molto da lavorare sui nuovi acquirenti rispetto al piano industriale che ci hanno presentato, piano molto realistico che si interseca con l'attività produttiva di Piaggio e comunque il loro ingresso è importante avendo loro hanno una solidità finanziaria e industriale e avendo solo l'intento di potenziare e salvaguardare il business di Piaggio non certamente di trarre profitto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA