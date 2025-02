Oltre 400 studenti a Orientamenti a Sanremo

Oltre 400 studenti provenienti da istituti superiori e centri di formazione della provincia di Imperia hanno partecipato questa mattina al Cinema Centrale di Sanremo all'edizione speciale di Orientamenti Dreamers, organizzata dalla Regione Liguria tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento).

Sulla scia dell'edizione ai Magazzini del Cotone di Genova (120mila presenze in tre giorni), la manifestazione è sbarcata anche quest'anno a Sanremo nella settimana clou del Festival.

"Orientamenti è un evento che non si limita alla grande manifestazione di novembre a Genova, ma vive tutto l'anno con attività e iniziative rivolte ai giovani di tutta la Liguria - dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Oggi qui a Sanremo, davanti a una platea numerosa e attenta, abbiamo ascoltato il racconto di chi è riuscito a fare della propria passione una professione. I "dreamers" sono contagiosi: confidiamo che abbiano stimolato nei ragazzi curiosità, interesse e voglia di mettersi in gioco. In Liguria stiamo investendo con convinzione sulla formazione e sull'orientamento, perché vogliamo che le nuove generazioni abbiano gli strumenti per costruire il loro futuro. I giovani liguri hanno talento e voglia di impegnarsi: il nostro compito è aiutarli a coltivare i loro sogni e a trasformarli in opportunità concrete".

Sul palco, con la conduzione dello youtuber Samuele Maragliano (in arte SamuMara), si sono alternati personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e del giornalismo: il trio comico e radiofonico 'Gli Autogol', la giornalista Martina Maltagliati e l'atleta paralimpica Amanda Embriaco.

"Orientamenti è un contenitore che riempiamo ogni giorno con attività su tutto il territorio ligure - spiega l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. Grazie alle risorse derivanti dal FSE stiamo crescendo in maniera esponenziale, sempre mettendo al centro i nostri giovani. Vederli partecipi è la conferma della bontà del lavoro svolto finora. Le risorse che Regione Liguria sta investendo non hanno precedenti: sono oltre 41mila i liguri coinvolti nei bandi attivati, molti dei quali sotto i 35 anni di età. Proseguiremo il nostro percorso a fine mese a Imperia, poi a Savona e La Spezia".

"Portare Orientamenti fuori da Genova e coinvolgere l'intera regione è stata una scelta strategica - aggiunge l'assessore regionale alla Formazione e alla Scuola Simona Ferro -. Sanremo era una tappa obbligata. Il nostro obiettivo è garantire pari opportunità, valorizzando il talento e accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita personale e professionale".

"Vedere il teatro pieno di ragazzi è stato bellissimo - dichiara il sindaco Alessandro Mager -. La presenza di testimonial dello spettacolo, del giornalismo e dello sport, come la nostra campionessa Amanda Embriaco, ha sicuramente fornito ai ragazzi spunti sui quali riflettere". Otto le scuole partecipanti: Liceo Cassini di Sanremo, Istituto Ruffini Aicardi di Taggia, Istituto Colombo di Sanremo, Polo Tecnologico Imperiese, Cnos-Fap di Vallecrosia, Scuola Edile di Imperia, Istituto Comprensivo Montaldo di Genova, Istituto Comprensivo Centro Levante e Levante di Sanremo.



