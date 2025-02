Locatelli, 'parlare di disabilità non solo quando c'è Sanremo'

"Quello che è importante fare: è continuare a parlare di questi temi non solo quando c'è Sanremo, non solo quando ci sono le tragedie e poi si spengono i riflettori e non è più interesse di chi non vive quotidianamente l'impegno di cura. Dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione perchè è interesse del nostro Paese". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli intervenendo a RaiNews24 e ricordando l'esibizione del Teatro Patologico di Dario D'Ambrosi.



