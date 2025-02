Kekko (Modà), a Sanremo con il dolore perché faccio il cantante

"Come molti sanno, lunedì alle prove sono scivolato e mi sono fatto male alle costole. Il dolore persiste, e per tutelare le esibizioni sul palco abbiamo dovuto rinunciare a tutti gli impegni promozionali della settimana sanremese". Kekko Silvestre, il frontman dei Modà, aggiorna i suoi fan su Instagram sul suo stato di salute.

"L'affetto, che come sempre ci avete fatto percepire fortissimo, ha lenito la tristezza e la certezza di potervi riabbracciare ai concerti ci fa guardare al futuro con un sorriso... per chi si chiede perché sono stato in silenzio fino ad ora e sono rimasto qua nonostante questo problema la risposta è semplice: di lavoro faccio il cantante e non il personaggio" aggiunge.



