Iva Zanicchi, a 85 anni quando parlo di vita sono scaramantica

"Quando parlo di vita, sono scaramantica... ho 85 anni e finché posso me ne frego. Voglio andare in Argentina, Cile e Brasile. Poi chiudo con i viaggi".

Iva Zanicchi, Premio alla carriera al festival di Sanremo, mostra il solito piglio da guerriera. "Ho avuto delle perdite importanti nella vita, ma io sono ridanciana, scherzo, gioco. Quando mio marito - siamo stati insieme 40 anni - stava molto male, mi ha chiamato per farlo ridere mi sono denudata e ho passeggiato sul letto. Rideva e mi diceva che ero bellissima, peccato quel poco di pancetta.

Abbiamo vissuto in allegria, ora porto il suo orologio e non lo tolgo mai. La vita è fatta di malattie, di perdite. Ma io credo e sono sicura che non perdiamo i nostri cari: quando li ricordiamo, sono vivi e sono dentro di noi", racconta con il sorriso sulle labbra e la voglia di non arrendersi mai: "ho anche pronta una nuova canzone che canterò con mia nipote Virginia. Il testo è di Cristiano Malgioglio".

Durante la serata di ieri, ha mostrato una voce che in molti le invidiano. Giovani compresi. "Questo è un bellissimo festival per tutti i gusti. C'è l'autotune, hanno tutti quelle noccioline nell'orecchio, che aiuta, ma non ho sentito mai i cantanti intonati come quest'anno. Be', quasi tutti. L'autotune ti intona, ti guida, ti riporta in carreggiata".

Iva Zanicchi 60 anni fa partecipò al suo primo festival: "mi buttarono fuori, ma poi mi sono rifatta con il tempo", sottolinea potendo vantare 11 partecipazioni e tre vittorie, che la incoronano l'artista donna con più successi a Sanremo. E quando le si chiede se questo non sia il festival della restaurazione risponde lapidaria: "la politica lasciamola ai politici. Quando io sono stata eletta al Parlamento europeo, il primo anno mi chiamavano zingara, il secondo Iva, il terzo onorevole Zanicchi. Il quarto anno li ho mandati a fanculo e non me ne sono più occupata".



