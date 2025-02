Geppy Cucciari in sala stampa, che tensione ragazzi

"Che tensione ragazzi...", sorride Geppi Cucciari in sala stampa, accanto a Mahmood con cui stasera vestirà i panni della co-conduttrice della quarta serata del festival.

"Che sguardo ho? Quel misto di gioia, preoccupazione, ansia, il desiderio di non deludere chi ho davanti e me stessa. La serenità - scherza - non è esattamente la prima sensazione che sfodererei. Ognuno affronta sfide della vita a modo proprio. Ho qui dentro di me tanta gente che parla, un dissidio interiore: vediamo chi ascolterò e chi vincerà".



