Geppi in bianco e nero, buona nazione, volevo dire buona visione

"La trasmissione riprenderà appena possibile. Riprendono le trasmissioni, scusandocene moltissimo".

Parte un video in bianco e nero con Geppi Cucciari che apre la quarta serata del Festival di Sanremo. In versione annunciatrice, dice: "Signore e signori buonasera, tra poco a colori per le zone già raggiunte da questo segnale andrà in onda dal teatro Ariston in Sanremo la 'i' 'v' serata dell'LXXV Festival della canzone italiana. Un avviso: purtroppo, nonostante indicazioni del ministero del Made in Italy, nel corso della serata saranno eseguiti anche brani stranieri. Ce ne scusiamo con i telespettatori. Per i temi trattati - conclude - la visione della trasmissione è sconsigliata ad un pubblico già assonnato. Buona nazione, volevo dire buona visione".



