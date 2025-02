Fine vita: Bucci, serve legge a livello nazionale non in Liguria

"Non serve una legge sul fine vita in Liguria, direi che una legge serve a livello nazionale, non penso che sia compito delle Regioni fare delle leggi di questo tipo perché se no sarebbero una diversa dall'altra in ogni Regione, la Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a fare la legge, in genovese si dice 'che si mescino', che vuol dire 'facciano in fretta' perché così almeno risolviamo il problema". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci a margine di una conferenza stampa a Sanremo.

"Quando ero sindaco, ma anche da presidente della Regione, ho fatto le cose delineate assolutamente legali, non posso fare cose che vanno contro le leggi, - sottolinea Bucci - qualcuno c'ha provato in passato ma poi alla fine arriva la Corte Costituzionale o chiunque altro dicendoti che non va bene, faccio un esempio, quando ero sindaco mi chiedevano di registrare un bambino con due genitori dello stesso sesso, cosa che in Italia è proibita, personalmente l'avrei anche fatto, ma il sindaco non può fare una cosa che va contro la legge, ricorsi e controricorsi alla fine abbiamo avuto ragione perché non si fanno cose illegali. Quindi la legge sul fine vita va fatta a livello nazionale, noi ci uniformeremo al 100% rispetto a quanto dirà la legge".



