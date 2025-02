Da Sanremo all'Amerigo Vespucci, 'orgoglio italiano nel mondo'

"È emozionante sapere che anche sul mitico Amerigo Vespucci stanno seguendo Sanremo", dice Carlo Conti introducendo il collegamento con il veliero appena approdato ad Alessandria d'Egitto.

"Siamo arrivati qui dopo aver attraversato l'Oceano Atlantico, il Pacifico, l'Indiano, il Mar Mediterraneo, percorrendo 46mila miglia, oltre due volte il giro dell'Equatore: è stato un percorso bellissimo, con momenti intensi ma indimenticabili, lo porteremo sempre nel cuore", dice il comandante Giuseppe Lai. "Siamo stati in 35 città di 30 Paesi, da Los Angeles a Darwin, da Mumbai a Doha a Gedda. Il Villaggio Italia voluto dal ministro Crosetto ha raccontato l'eccellenza italiana a 360 gradi, un evento che ci ha fatto apprezzare in tutto il mondo", sottolinea.

Dopo aver illustrato le tappe del tour mondiale, Lai invita tutti a visitare la nave che rientrerà in Italia a fine febbraio, prima tappa a Trieste.



