Cucciari, saluto i vertici Rai, potrebbero cambiare durante spot

"Salutiamo i vertici Rai in decima fila, così se dovessero cambiare dopo la pubblicità non se ne accorge nessuno...": lo dice una scoppiettante Geppi Cucciari tornando sul palco dell'Ariston durante la serata delle cover a Sanremo.

"Quest'anno niente pubblicità occulta", ironizza Geppi in riferimento al caso John Travolta della scorsa edizione del Festival condotta da Amadeus. "Così facciamo contento il Codacons e non se la prende solo con Fedez", aggiunge. Poi Geppi lancia una raffica di finti sondaggi e racconta di aver tentato di avvicinare Simon Le Bon "ma sono stata allontanata come pericolosa mitomane. Temevano - conclude - che volessi continuare quanto inziato da Katia Follesa...".



